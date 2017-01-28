На Харьковской в Брянске потушили горящую квартиру

Вечером 27 января случился пожар в многоквартирном доме по улице Харьковской в Бежицком районе Брянска.

Получив сообщение о возгорании в 23.19, пожарные прибыли на место вызова в 23.24, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные обнаружили задымление в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы установило, что пожар распространился на площади 1 квадратный метр.

Уже в 23.36 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.