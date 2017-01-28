На Харьковской в Брянске потушили горящую квартиру
Вечером 27 января случился пожар в многоквартирном доме по улице Харьковской в Бежицком районе Брянска.
Получив сообщение о возгорании в 23.19, пожарные прибыли на место вызова в 23.24, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные обнаружили задымление в квартире на первом этаже. Звено газодымозащитной службы установило, что пожар распространился на площади 1 квадратный метр.
Уже в 23.36 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
31 Января, 2017
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