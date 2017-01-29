В Клинцах сгорел частный дом: есть пострадавший
Сегодня ночью загорелся частный жилой дом по улице Буденного в Клинцах.
Пожарные прибыли на место пожара в 3.51, через семь минут после вызова. По всей площади горела крыша дома, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Пожар тушили с помощью двух ручных стволов, работало звено газодымозащитной службы. В 4.30 пожар потушили.
По оперативной информации МЧС, есть пострадавший. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
31 Января, 2017
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