В Клинцах сгорел частный дом: есть пострадавший

Сегодня ночью загорелся частный жилой дом по улице Буденного в Клинцах.

Пожарные прибыли на место пожара в 3.51, через семь минут после вызова. По всей площади горела крыша дома, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Пожар тушили с помощью двух ручных стволов, работало звено газодымозащитной службы. В 4.30 пожар потушили.

По оперативной информации МЧС, есть пострадавший. Причина возгорания устанавливается.