В Выгоничах горящий «УАЗ» тушили восемь минут

Восемь минут понадобилось пожарным, чтобы потушить загоревшийся на улице Ленина в Выгоничах «УАЗ».

В Центр управления в кризисных ситуациях о пожаре сообщили в 15.32. В 15.34 пожарные прибыли на улицу Ленина. Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола.

В 15.37 возгорание локализовали, в 15.42 – полностью потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.