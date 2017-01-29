В Выгоничах горящий «УАЗ» тушили восемь минут
Восемь минут понадобилось пожарным, чтобы потушить загоревшийся на улице Ленина в Выгоничах «УАЗ».
В Центр управления в кризисных ситуациях о пожаре сообщили в 15.32. В 15.34 пожарные прибыли на улицу Ленина. Машину тушили с помощью одного ручного пожарного ствола.
В 15.37 возгорание локализовали, в 15.42 – полностью потушили. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.
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31 Января, 2017
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