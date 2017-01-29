Под Брянском фура едва не убила водителя легковушки

Под Брянском водитель фуры вытолкал обгоняющую легковую машину на обочину.

В Сети появилось видео с участием «чудилы на фуре» – так автор назвал водителя большегруза. По словам Андрея Лаушкина, выложившего ролик в соцсети, запись сделана на трассе Брянск – Карачев днем 28 января.

На ней видно, как водитель легкового автомобиля пытается обогнать несколько фур по встречной полосе. Внезапно водитель одной из фур включил поворотник и начал смещаться влево. В результате легковушка вылетела на обочину.

Испуганный водитель легковой машины разразился нецензурной бранью. Он сумел выровнять машину и завершил обгон. «От фуры я такого не ожидал, – пишет Андрей Лаушкин. – Вот что бывает, когда не смотрят по зеркалам».