В Фокинском районе Брянска горел гараж

Сегодня утром произошел пожар в гараже по улице Транспортной в Фокинском районе Брянска.

Пожарные прибыли на Транспортную в 8.43, через две минуты после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пламя распространилось на чердаке гаража на площади 2 квадратных метра.

В 8.47 пожар потушили. По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.