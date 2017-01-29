В Брянске водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с Renault Logan

Один человек пострадал при столкновении «ВАЗа» и Renault Logan в Советском районе Брянска.

29 января из горбольницы № 1 в полицию сообщили о госпитализации 33-летнего мужчины. Врачи диагностировали у него ушиб шейного отдела позвоночника.

Он пояснил, что травму получил 25 января около 13.00 в результате ДТП. Как сообщили в ГИБДД Брянска, у дома № 52 по улице Щекина столкнулись «ВАЗ-21093» и Renault Logan.

Пострадавший мужчина находился за рулем «ВАЗа». По факту ДТП полицейские проводят проверку.