В Брянске водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с Renault Logan
Один человек пострадал при столкновении «ВАЗа» и Renault Logan в Советском районе Брянска.
29 января из горбольницы № 1 в полицию сообщили о госпитализации 33-летнего мужчины. Врачи диагностировали у него ушиб шейного отдела позвоночника.
Он пояснил, что травму получил 25 января около 13.00 в результате ДТП. Как сообщили в ГИБДД Брянска, у дома № 52 по улице Щекина столкнулись «ВАЗ-21093» и Renault Logan.
Пострадавший мужчина находился за рулем «ВАЗа». По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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31 Января, 2017
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