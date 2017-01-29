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В Брянске девушка съехала из квартиры с телевизором хозяйки

Опубликовано Вчера, 18:20

В Брянске полицейские раскрыли квартирную кражу.

В полицию обратилась 37-летняя жительница Советского района Брянска, сообщили в региональном УМВД. Она рассказала, что сдавала квартиру девушке. Съезжая, квартирантка прихватила с собой телевизор, утюг и гладильную доску.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска. 25-летняя жительница Володарского района созналась в преступлении и вернула украденные вещи.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Девушке грозит до пяти лет заключения.

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