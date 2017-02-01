В Брянском районе женщина заразилась бешенством от мертвой лисы

В селе Отрадном Брянского района женщина заразилась бешенством, снимая шкуру с убитой лисы.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, труп животного в Брянский район привезли из стародубской деревни Гриденки для выделки шкуры. Снимая шкуру, женщина поранила руку. Обеспокоенная дочь пострадавшей отвезла труп лисы в лабораторию.

Результат исследования на бешенство оказался положительным. Все, кто, предположительно, мог иметь контакт с зараженным животным, проходят лечение.

В деревне Гриденки установлен двухмесячный карантин по бешенству.