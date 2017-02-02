В Клетне задержали 32-летнего вора-игромана

32-летний житель Клетни проник в чужой дом и украл игровую приставку.

Как рассказали в УМВД по Брянской области, в полицию обратился 22-летний житель Клетни. По его словам, приставка пропала во время его отсутствия.

Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Он сознался в преступлении и вернул приставку законному владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».