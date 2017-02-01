Пропавшего на заработках в Москве брянца нашли живым

51-летнего Виктора Головко из Брянска, пропавшего в Москве, нашли живым.

Напомним, 15 декабря 2016 года мужчина приехал в Москву на заработки и перестал выходить на связь. К поискам подключились активисты отряда «Лиза Алерт» – сегодня днем ориентировки появились в брянских соцсетях.

«Найден. Жив», – уже вечером 1 февраля сообщили представители отряда.

Выяснилось, что Виктор Головко сменил номер телефона и не спешил выходить на связь с родными. Узнав, что его ищут, он сам связался с поисковиками.