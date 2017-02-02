Житель Клинцов ударил прохожего по голове и украл телефон

В Клинцах злоумышленник напал на прохожего, ударил его по голове и похитил мобильный телефон.

По словам следователя следственного отдела МО МВД России «Клинцовский» капитана юстиции Александра Яцкова, 2 декабря 2016 года около 19.00 33-летний житель Клинцов возвращался домой. У дома по улице Александрова на него неожиданно напал неизвестный. Он ударил мужчину по голове, отчего тот упал. Затем грабитель подобрал выпавший из рук прохожего телефон и скрылся.

Как пояснили в региональном УМВД, розыск нападавшего был осложнен тем, что потерпевший обратился в полицию лишь через три дня после нападения, однако в итоге подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний житель Клинцов, который в октябре вернулся в родной город из мест лишения свободы.

Он сознался в преступлении. Похищенный телефон полицейские изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Грабителю грозит до семи лет заключения.