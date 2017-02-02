В Дубровке 53-летний мужчина из-за ревности убил соперника
53-летний житель Дубровки предстал перед судом по обвинению в убийстве.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 3 сентября 2016 года в общежитии по улице Сельхозтехника в Дубровке мужчина поссорился с 39-летним знакомым, с которым вместе выпивал, и несколько раз ударил его кухонным ножом в область груди и шеи. На следующий день тот умер в больнице.
Следователи выяснили, что убийство произошло на почве ревности: 53-летнему жителю Дубровки не понравилось, что соперник оказывал знаки внимания его избраннице и не реагировал на его замечания. Ранее он уже был судим за преступления против личности и собственности.
Суд приговорил ревнивца к 12 годам исправительной колонии строго режима.
Новости регионов
04 Февраля, 2017
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