В Дубровке 53-летний мужчина из-за ревности убил соперника

53-летний житель Дубровки предстал перед судом по обвинению в убийстве.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, 3 сентября 2016 года в общежитии по улице Сельхозтехника в Дубровке мужчина поссорился с 39-летним знакомым, с которым вместе выпивал, и несколько раз ударил его кухонным ножом в область груди и шеи. На следующий день тот умер в больнице.

Следователи выяснили, что убийство произошло на почве ревности: 53-летнему жителю Дубровки не понравилось, что соперник оказывал знаки внимания его избраннице и не реагировал на его замечания. Ранее он уже был судим за преступления против личности и собственности.

Суд приговорил ревнивца к 12 годам исправительной колонии строго режима.