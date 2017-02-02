Полиция проводит проверку из-за столкновения маршрутки и Ford в Брянске
В Брянске столкнулись маршрутное такси № 10 и Ford Kuga.
По данным ГИБДД Брянска, ДТП произошло 1 февраля около 14.35 у дома № 10 по проспекту Ленина в Советском районе.
В 16.54 в дежурную часть ГИБДД из детского травмпункта сообщили об обращении 11-летней ученицы школы № 8, пострадавшей в результате ДТП. Девочка ехала в маршрутном такси на занятия в музыкальную школу. В момент аварии находилась на заднем боковом сидении справа, у двери аварийного выхода
Предварительно у нее диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы. Однако после осмотра диагноз не подтвердился – школьницу отпустили без назначения лечения.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
04 Февраля, 2017
|-8
|$60
|€64
Круглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.