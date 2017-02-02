Полиция проводит проверку из-за столкновения маршрутки и Ford в Брянске

В Брянске столкнулись маршрутное такси № 10 и Ford Kuga.

По данным ГИБДД Брянска, ДТП произошло 1 февраля около 14.35 у дома № 10 по проспекту Ленина в Советском районе.

В 16.54 в дежурную часть ГИБДД из детского травмпункта сообщили об обращении 11-летней ученицы школы № 8, пострадавшей в результате ДТП. Девочка ехала в маршрутном такси на занятия в музыкальную школу. В момент аварии находилась на заднем боковом сидении справа, у двери аварийного выхода

Предварительно у нее диагностировали ушиб мягких тканей волосистой части головы. Однако после осмотра диагноз не подтвердился – школьницу отпустили без назначения лечения.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.