В Суземке 51-летняя женщина побила вооруженного грабителя

51-летняя жительница Суземки дала отпор напавшему на нее грабителю.

Как рассказали в УМВД по Брянской области, в середине января в полицию сообщили о пропаже из квартиры 7 тысяч рублей и женской сумки с документами. Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 20-летний житель Суземки.

Выяснилось, что несколькими часами ранее он попытался на улице отобрать сумку у 51-летней прохожей. Однако женщина не растерялась и сама набросилась на вооруженного ножом злоумышленника. Не ожидавший сопротивления грабитель сбежал.

Его задержали в течение трех дней. Он сознался в преступлениях, но вернуть украденное не смог, поскольку деньги потратил, а сумку, в которой не было ничего ценного, выкинул на местном кладбище.

Перед судом житель Суземки предстанет по обвинению в краже и разбое. Ему грозит до шести и 10 лет заключения соответственно.