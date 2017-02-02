В Суземке 51-летняя женщина побила вооруженного грабителя
51-летняя жительница Суземки дала отпор напавшему на нее грабителю.
Как рассказали в УМВД по Брянской области, в середине января в полицию сообщили о пропаже из квартиры 7 тысяч рублей и женской сумки с документами. Полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 20-летний житель Суземки.
Выяснилось, что несколькими часами ранее он попытался на улице отобрать сумку у 51-летней прохожей. Однако женщина не растерялась и сама набросилась на вооруженного ножом злоумышленника. Не ожидавший сопротивления грабитель сбежал.
Его задержали в течение трех дней. Он сознался в преступлениях, но вернуть украденное не смог, поскольку деньги потратил, а сумку, в которой не было ничего ценного, выкинул на местном кладбище.
Перед судом житель Суземки предстанет по обвинению в краже и разбое. Ему грозит до шести и 10 лет заключения соответственно.
Новости регионов
04 Февраля, 2017
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