В Брянске две пенсионерки получили ушибы в троллейбусе № 3

В Брянске две пожилые женщины пострадали в результате ДТП с участием троллейбуса № 3.

ДТП произошло 2 февраля около 14.45 у дома № 12 по проспекту Ленина в Советском районе, сообщили в ГИБДД Брянска. 35-летняя женщина – водитель троллейбуса, в салоне которого находились 20 пассажиров, по пути от улицы Емлютина к улице Фокина резко затормозила. Пассажирки 74 и 66 лет упали в салоне троллейбуса. Пенсионерок доставили в травмпункт Советского района с ушибами, где им назначили лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.