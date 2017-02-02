В Брянске две пенсионерки получили ушибы в троллейбусе № 3
В Брянске две пожилые женщины пострадали в результате ДТП с участием троллейбуса № 3.
ДТП произошло 2 февраля около 14.45 у дома № 12 по проспекту Ленина в Советском районе, сообщили в ГИБДД Брянска. 35-летняя женщина – водитель троллейбуса, в салоне которого находились 20 пассажиров, по пути от улицы Емлютина к улице Фокина резко затормозила. Пассажирки 74 и 66 лет упали в салоне троллейбуса. Пенсионерок доставили в травмпункт Советского района с ушибами, где им назначили лечение.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
04 Февраля, 2017
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