Под Стародубом женщина на Hyundai врезалась в дерево: ранен ребенок
Пятилетняя девочка пострадала в результате ДТП в Стародубском районе.
Авария произошла 1 февраля около 13.30 на 8-м километре дороги Стародуб – Курковичи, сообщили в областной ГИБДД.
27-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra на большой скорости ехала от села Курковичи к Стародубу и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
Пятилетнюю пассажирку Hyundai Elantra доставили в Стародубскую районную больницу с закрытым переломом нижней трети лучевой кости со смещением. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее с назначением лечения.
Новости регионов
04 Февраля, 2017
|-8
|$60
|€64
Круглый стол «Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции на международные и региональные рынки» провёл Комитет по развитию женского предпринимательства Брянской «ОПОРЫ РОССИИ». Обсуждались вопросы государственной поддержки международных инициатив этих субъектов бизнеса, а также способы снижения рисков при выходе на международные рынки.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
Более 150 работников филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и членов их семей приняли участие в корпоративном спортивном празднике, который прошел в минувшие выходные на ледовом катке спорткомплекса «Варяг» в Брянске.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в феврале 2017 года сотрудники путевого комплекса проведут плановые ремонтно-путевые работы, используя технологию так называемой «зимней укладки пути», а также методы обслуживания пути в зимний период. Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.