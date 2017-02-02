Под Стародубом женщина на Hyundai врезалась в дерево: ранен ребенок

Пятилетняя девочка пострадала в результате ДТП в Стародубском районе.

Авария произошла 1 февраля около 13.30 на 8-м километре дороги Стародуб – Курковичи, сообщили в областной ГИБДД.

27-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra на большой скорости ехала от села Курковичи к Стародубу и не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Пятилетнюю пассажирку Hyundai Elantra доставили в Стародубскую районную больницу с закрытым переломом нижней трети лучевой кости со смещением. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее с назначением лечения.