На Покровской горе в Брянске горел нежилой дом

Сегодня утром произошел пожар в частном нежилом доме по улице Покровская гора в Советском районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 8.55, через пять минут после вызова, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Деревянный дом размером 6х8 метров горел по всей площади.

Пожар тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 09.07 возгорание локализовали, в 09.17 – полностью потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.