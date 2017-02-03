Брянский пенсионер зарезал 33-летнего сына
69-летний житель поселка Добрунь Севского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 33-летнего сына.
По версии следствия, в ноябре 2016 года отец и сын поссорились во время совместного распития спиртного. Ссора сопровождалась взаимными оскорблениями и предъявлением претензий к поведению и образу жизни друг друга.
Пожилой отец схватил со стола кухонный нож и два раза ударил сына в заднюю поверхность грудной клетки. После того как мужчина упал на пол, отец еще четыре раза ударил его ножом в область передней поверхности грудной клетки. Сын скончался от полученных травм.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в Прокуратуре Брянской области. Пенсионеру грозит до 15 лет заключения.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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