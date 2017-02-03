Брянский пенсионер зарезал 33-летнего сына

69-летний житель поселка Добрунь Севского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 33-летнего сына.

По версии следствия, в ноябре 2016 года отец и сын поссорились во время совместного распития спиртного. Ссора сопровождалась взаимными оскорблениями и предъявлением претензий к поведению и образу жизни друг друга.

Пожилой отец схватил со стола кухонный нож и два раза ударил сына в заднюю поверхность грудной клетки. После того как мужчина упал на пол, отец еще четыре раза ударил его ножом в область передней поверхности грудной клетки. Сын скончался от полученных травм.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в Прокуратуре Брянской области. Пенсионеру грозит до 15 лет заключения.