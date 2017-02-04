На путепроводе в Брянске с грузовика посыпались бетонные плиты

Необычное ДТП произошло сегодня на дороге из Володарского в Фокинский район Брянска.

Как сообщили очевидцы, на путепроводе за Новостройкой с грузовика на дорогу выпали две бетонные плиты.

По словам проезжавших мимо водителей, по счастливой случайности других машин в непосредственной близости от грузовика в тот момент не оказалось, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.