Жителя Брянска избили и ограбили в собственной квартире

37-летний житель Советского района Брянска подвергся нападению в собственной квартире.

1 февраля двое неизвестных ворвались в квартиру брянца, избили хозяина и потребовали деньги, после чего скрылись, украв два мобильных телефона.

Как сообщили в региональном УМВД, задержать грабителей – ранее судимых 36-летних жителей Брянска – удалось в течение суток. Один телефон они вернули через общего знакомого, а второй продали. По данным УМВД, похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Каждому из подозреваемых грозит до семи лет заключения. Суда они дожидаются под стражей.