В Брянске членов междугородней группы осудят за сбыт поддельных купюр
Трое участников междугородней преступной группы предстанут перед судом Брянска по обвинению в сбыте двух поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.
По данным регионального УМВД, с июля по август 2016 года жители Брянска, Челябинска и Белгородской области расплатились поддельными банкнотами в торговых павильонах в Белых Берегах и Дятьково.
Выйти на след участников группы и задержать их удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в УМВД.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с наложением штрафа в размере до миллиона рублей.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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