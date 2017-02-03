В Брянске членов междугородней группы осудят за сбыт поддельных купюр

Трое участников междугородней преступной группы предстанут перед судом Брянска по обвинению в сбыте двух поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей.

По данным регионального УМВД, с июля по август 2016 года жители Брянска, Челябинска и Белгородской области расплатились поддельными банкнотами в торговых павильонах в Белых Берегах и Дятьково.

Выйти на след участников группы и задержать их удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в УМВД.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. Подозреваемым грозит до 15 лет заключения с наложением штрафа в размере до миллиона рублей.