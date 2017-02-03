В Брянске больше часа тушили кухню на девятом этаже многоэтажки
Вечером 6 февраля произошел крупный пожар в Фокинском районе Брянска.
В 19.57 на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о пожаре в девятиэтажном доме № 14 по улице Полесской. В 20.03 на место прибыли пожарные расчеты ПСЧ-3 в составе двух автоцистерн и автолестницы.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, пламя распространилось на площади 2 квадратных метра в кухне квартиры на девятом этаже. Потушить пожар удалось в 21.12.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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