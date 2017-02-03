В Брянске сбивший пешехода водитель оказался нарушителем-рекордсменом

Водитель Audi A6, сбивший пешехода в Володарском районе Брянска, 51 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

6 февраля в травмпункт Советского района обратился 33-летний мужчина. Врачи диагностировали у него ушиб коленных суставов.

Мужчина рассказал, что травму получил в результате ДТП. Около 12.15 у дома № 42 по улице 2-й Мичурина его сбил 41-летний водитель Audi A6.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, за последние два года водителя Audi 51 раз привлекали к административной ответственности, 43 штрафа он не оплатил. Среди нарушений в основном значатся превышение скорости, непредоставление преимущества спецтранспорту с включенными спецсигналами, нарушения требований дорожных знаков, управление транспортом с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, и нарушения правил пользования внешними световыми сигналами.

На водителя составили административный материал по статье «Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является», и 11 административных материалов по статье «Неуплата административного штрафа в срок».