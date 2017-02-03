В Жуковке водитель «Приоры» сбил велосипедиста и врезался в забор

18-летний водитель «Лады Приоры» устроил ДТП на улице Красноармейской в Жуковке.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 6 февраля около 8.30 автомобилист, который ехал в сторону улицы Рабочей, не справился с управлением и сбил 39-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу. Затем «Приора» вылетела в кювет и врезалась в забор.

В результате ДТП пострадал велосипедист – врачи диагностировали у него ушибленную рану левой голени, ушиб левой половины грудной клетки и поясницы.