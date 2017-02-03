В Брянске коммунальщик фотографировал радугу от прорыва трубы
В Фокинском районе Брянска произошла очередная коммунальная авария.
Как рассказали местные жители, сегодня из-за прорыва трубы во дворе дома № 63 по улице Киевской из-под земли забил фонтан. Последствия аварии устраняют представители коммунальных служб.
Выяснилось, что брянским коммунальщикам ничто прекрасное не чуждо. «Проходила мимо и увидела, как один из работников фоткал радугу, которая появляется от фонтана», – рассказала одна из жительниц Фокинского района.
Пока коммунальщики любуются редким для зимы оптическим явлением, жильцы домов по Киевской вынуждены обходиться без воды.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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