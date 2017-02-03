В Брянске из фуры на ходу выпала бетонная плита
Сегодня в Брянске произошел второй за два дня случай падения бетонных плит на проезжую часть.
Как сообщают очевидцы, утром на кольце в Московском микрорайоне Бежицы бетонная плита упала с фуры Mersedes. Вероятно, незакрепленная плита соскользнула на повороте из-за наледи.
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. На место выезжали сотрудники полиции.
Напомним, 6 февраля аналогичное ЧП случилось по дороге с Новостройки в Фокинский район. С груженого «КамАЗа» на путепроводе выпали две бетонные плиты.
Новости регионов
07 Февраля, 2017
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