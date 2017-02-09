В Карачеве служебная собака разыскала вора в многоэтажке
Служебная собака помогла раскрыть магазинную кражу в Карачеве.
Как рассказала заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Карачевскому району майор юстиции Наталья Цепляева, ночью злоумышленник взломал замок на двери магазина в Карачеве и украл 10 тысяч рублей, продукты и мобильный телефон. Владелец торговой точки наутро обратился в полицию.
Следственно-оперативная группа обнаружила место, где вор спрятал похищенные продукты, после чего служебная собака взяла след и привела полицейских к расположенному неподалеку многоэтажному дому.
В течение нескольких часов полицейские разыскали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего жителя Дубровского района. Мужчина полгода назад освободился из мест лишения свободы и жил у знакомой. Он сознался в краже и вернул телефон. Ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
|-16
|$60
|€64
Руководитель брянского отделения «Опоры России» Виктор Гринкевич вошёл в президиум этой общественной организации. Виктор Григорьевич рассказал о том, какие перспективы открывает «Опора» для развития экономики Брянской области.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 2016 год. Все запланированные на указанный период мероприятия реализованы в полном объеме.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.