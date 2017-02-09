В Карачеве служебная собака разыскала вора в многоэтажке

Служебная собака помогла раскрыть магазинную кражу в Карачеве.

Как рассказала заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Карачевскому району майор юстиции Наталья Цепляева, ночью злоумышленник взломал замок на двери магазина в Карачеве и украл 10 тысяч рублей, продукты и мобильный телефон. Владелец торговой точки наутро обратился в полицию.

Следственно-оперативная группа обнаружила место, где вор спрятал похищенные продукты, после чего служебная собака взяла след и привела полицейских к расположенному неподалеку многоэтажному дому.

В течение нескольких часов полицейские разыскали подозреваемого – ранее судимого 28-летнего жителя Дубровского района. Мужчина полгода назад освободился из мест лишения свободы и жил у знакомой. Он сознался в краже и вернул телефон. Ему грозит до пяти лет заключения.