В Карачеве пропал 54-летний Константин Буянов
В Карачеве пропал 54-летний Константин Витальевич Буянов.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 26 января, он может находиться в Карачеве или в Брянске.
Приметы: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы, карие глаза. Особых примет нет. Был одет в голубые джинсы, серую куртку, голубую шапку со светлой полосой. С собой имел спортивную сумку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Константина Буянова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция).
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07 Февраля, 2017
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