В Карачеве пропал 54-летний Константин Буянов

В Карачеве пропал 54-летний Константин Витальевич Буянов.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 26 января, он может находиться в Карачеве или в Брянске.

Приметы: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы, карие глаза. Особых примет нет. Был одет в голубые джинсы, серую куртку, голубую шапку со светлой полосой. С собой имел спортивную сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Константина Буянова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02, 102 (полиция).