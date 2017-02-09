В Брянске водитель Hyundai сломала нос в ДТП с троллейбусом
В Брянске 44-летняя женщина – водитель Hyundai Solaris получила тяжелые травмы в результате столкновения с троллейбусом № 14.
ДТП произошло 7 февраля около 7.45 у дома № 1а по улице Флотской в Бежицком районе, сообщили в ГИБДД Брянска. Автомобилистка ехала от улицы Литейной к улице Ульянова и врезалась в троллейбус, остановившийся перед кольцом слева у края бордюра. В салоне троллейбуса находились восемь пассажиров.
В Бежицком травмпункте у водителя Hyundai Solaris диагностировали закрытый перелом костей носа, закрытый перелом грудины, повреждение связок левого голеностопного сустава, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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