В Нижнем Cудке в Брянске ночью горел гараж

Сегодня ночью загорелся гараж в Нижнем Судке в Советском районе Брянска.

Получив сообщение о ЧП в 2.43, пожарные на двух автоцистернах прибыли на место вызова в 2.50. Пламя распространилось внутри гаража, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Потушить пожар удалось в 3.11. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.