В Нижнем Cудке в Брянске ночью горел гараж
Сегодня ночью загорелся гараж в Нижнем Судке в Советском районе Брянска.
Получив сообщение о ЧП в 2.43, пожарные на двух автоцистернах прибыли на место вызова в 2.50. Пламя распространилось внутри гаража, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.
Потушить пожар удалось в 3.11. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причину возгорания предстоит установить.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
|-16
|$60
|€64
Руководитель брянского отделения «Опоры России» Виктор Гринкевич вошёл в президиум этой общественной организации. Виктор Григорьевич рассказал о том, какие перспективы открывает «Опора» для развития экономики Брянской области.
«Ростелеком» продлевает до 28 февраля 2017 года акцию «Попробуй идеальный HD».
В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Брянскэнерго» подвели итоги метрологического обеспечения производства за 2016 год. Все запланированные на указанный период мероприятия реализованы в полном объеме.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.