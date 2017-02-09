В Дятьково женщина обманула горожан и банки на 10 миллионов рублей

Жительница Дятьково украла у кредитных организаций и доверчивых горожан 10 миллионов рублей.

Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с 2013 по 2015 год мошенница вводила в заблуждение горожан, на которых заключались договоры потребительского кредитования, а также партнеров и работников банка. Таким образом ей удалось похитить порядка 9 миллионов рублей у кредитных организаций.

С августа 2014 год по июль 2015 года путем обмана она украла у доверчивых граждан еще 1 миллион рублей.

Дятьковский городской суд признал женщину виновной в крупном и особо крупном мошенничестве и приговорил ее к трем годам исправительной колонии общего режима. Также ей предстоит возместить имущественный вред потерпевшим.