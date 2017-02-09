В Дятьково женщина обманула горожан и банки на 10 миллионов рублей
Жительница Дятьково украла у кредитных организаций и доверчивых горожан 10 миллионов рублей.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, с 2013 по 2015 год мошенница вводила в заблуждение горожан, на которых заключались договоры потребительского кредитования, а также партнеров и работников банка. Таким образом ей удалось похитить порядка 9 миллионов рублей у кредитных организаций.
С августа 2014 год по июль 2015 года путем обмана она украла у доверчивых граждан еще 1 миллион рублей.
Дятьковский городской суд признал женщину виновной в крупном и особо крупном мошенничестве и приговорил ее к трем годам исправительной колонии общего режима. Также ей предстоит возместить имущественный вред потерпевшим.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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