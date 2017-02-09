Мужчина погиб при пожаре в брянской деревне
Ночной пожар в деревне Перескоки Брасовского района унес жизнь мужчины.
Пожар в частном жилом произошел в ночь на 8 февраля. В 3.37 информация о ЧП поступила в ГУ МЧС по Брянской области. Прибыв на место в 3.57, пожарные обнаружили, что дом горит по всей площади. Пламя тушили до 4.35.
В результате пожара погиб 44-летний мужчина. Причину возгорания предстоит установить, сообщили в МЧС.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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