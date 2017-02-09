55-летний житель Почепа пропил ограду с городского кладбища

Почепские полицейские раскрыли кражу с территории городского кладбища.

Сообщение о пропаже могильного ограждения поступило в полицию в конце декабря 2016 года.

Подозреваемым оказался 55-летний житель Почепа, сообщили в УМВД по Брянской области. Он рассказал, что ограду сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Жителю Почепа грозит до пяти лет заключения.