В Брянске автомобилистка сбила беременную женщину с ребенком

В Брянске женщина – водитель Toyota Corolla сбила беременную женщину с ребенком, отвезла их в травмпункт и попросила не сообщать о ДТП.

Утром 8 февраля из областной больницы в ГИБДД сообщили о поступлении 23-летней женщины с диагнозом «беременность 18-19 недель, угроза прерывания беременности». Во время консультации травм обнаружено не было, лечение не потребовалось.

Женщина рассказала, что 7 февраля в 8.15 у дома № 132 по Московскому проспекту ее сбила машина, водитель которой скрылся.

Опросив женщину, полицейские выяснили, что в момент ДТП с женщиной была четырехлетняя дочь, воспитанница детсада «Деснянские звездочки». В детском травмпункте у нее диагностировали ушиб правого предплечья. Изначально в травмпункте женщина рассказывала, что дочь получила травму, упав во дворе.

Установить картину случившегося удалось во время проверки. Как сообщили в ГИБДД Брянска, женщину с ребенком сбила 33-летняя женщина за рулем Toyota Corolla. Автомобилистка выезжала со двора с правым поворотом в сторону проспекта Московского. Пешеходы переходили дорогу слева направо.

После ДТП водитель Toyota отвезла пострадавших в травмпункт, а затем домой и попросила не сообщать о ДТП.