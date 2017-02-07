В Сельцо два часа тушили горящий дом и сарай

Крупный пожар произошел утром 9 февраля в Сельцо.

В 05.04 в ГУ МЧС сообщили о возгорании частного жилого дома по улице Кочевига. Прибыв на место в 5.09, пожарные обнаружили, что горит крыша дома и сарай. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить, сообщили в МЧС.

Пожар потушили спустя почти два часа – в 6.57. По данным МЧС, пострадавших нет.