Под Карачевом водитель «ГАЗели» протаранил «КамАЗ» и фуру
Один человек получил травмы в результате столкновения грузовой «ГАЗели», «КамАЗа» и фуры Mercedes на 101-м километре дороги Орел – Смоленск.
ДТП произошло около 5.40 у села Красные Дворики в Карачевском районе. Как сообщили в областной ГИБДД, 33-летний водитель «ГАЗ-270710» ехал в сторону Орла и врезался в остановившийся на проезжей части «КамАЗ-53212» с полуприцепом. 28-летний водитель «КамАЗа» совершил вынужденную остановку, не включив аварийную сигнализацию и не выставив знак.
После столкновения водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с фурой Mercedes с полуприцепом-цистерной под управлением 32-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Его госпитализировали в Карачевскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной волосистой части головы.
Новости регионов
09 Февраля, 2017
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