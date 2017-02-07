Под Карачевом водитель «ГАЗели» протаранил «КамАЗ» и фуру

Один человек получил травмы в результате столкновения грузовой «ГАЗели», «КамАЗа» и фуры Mercedes на 101-м километре дороги Орел – Смоленск.

ДТП произошло около 5.40 у села Красные Дворики в Карачевском районе. Как сообщили в областной ГИБДД, 33-летний водитель «ГАЗ-270710» ехал в сторону Орла и врезался в остановившийся на проезжей части «КамАЗ-53212» с полуприцепом. 28-летний водитель «КамАЗа» совершил вынужденную остановку, не включив аварийную сигнализацию и не выставив знак.

После столкновения водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с фурой Mercedes с полуприцепом-цистерной под управлением 32-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Его госпитализировали в Карачевскую районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной волосистой части головы.