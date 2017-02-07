Неизвестный водитель сбил пьяного мужчину в Брянске

В Брянске неизвестный водитель сбил пьяного пешехода и скрылся с места ДТП.

Вечером 8 февраля из скорой помощи в полицию сообщили об обращении 32-летнего мужчины. Его доставили в городскую больницу № 1 с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом левого плеча и алкогольным опьянением.

Мужчина пояснил, что у дома № 16 по улице Транспортной в Фокинском районе его сбила машина. Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавший решил самовольно покинуть больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку.