В Брянске проводят проверку из-за «новогоднего» ДТП с маршруткой
ГИБДД Брянска проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 31 декабря 2016 года.
По информации ГИБДД, ДТП произошло в 11.45 у дома № 85 по улице Калинина в Советском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes, маршрутного такси № 52, ехал от улицы Урицкого к улице Фокина. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутный Nissan Qashqai.
9 февраля в дежурную часть сообщили о том, что пассажиры маршрутки: две женщины 29 и 40 лет и 12-летняя девочка, ученица 6-го класса 49-й школы, обратились за медицинской помощью в стоматологическую поликлинику. Травмы оказались несерьезными, женщин и ребенка отпустили без назначения лечения.
Новости регионов
10 Февраля, 2017
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