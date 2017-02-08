В Брянске проводят проверку из-за «новогоднего» ДТП с маршруткой

ГИБДД Брянска проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 31 декабря 2016 года.

По информации ГИБДД, ДТП произошло в 11.45 у дома № 85 по улице Калинина в Советском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes, маршрутного такси № 52, ехал от улицы Урицкого к улице Фокина. Не соблюдая дистанцию, он протаранил попутный Nissan Qashqai.

9 февраля в дежурную часть сообщили о том, что пассажиры маршрутки: две женщины 29 и 40 лет и 12-летняя девочка, ученица 6-го класса 49-й школы, обратились за медицинской помощью в стоматологическую поликлинику. Травмы оказались несерьезными, женщин и ребенка отпустили без назначения лечения.