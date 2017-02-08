В Брянске студент БГУ на Ford сбил девушку и скрылся
В Брянске четверокурсник БГУ за рулем Ford Focus сбил на тротуаре 29-летнюю девушку и скрылся.
ДТП произошло 9 февраля около 18.47 у дома № №1/4 по улице Бежицкой, сообщили в ГИБДД Брянска. Автомобилист ехал от улицы Дуки к улице Евдокимова. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и во избежание столкновения со встречной машиной повернул налево, во двор дома.
Затем, не справившись с управлением, он выехал на тротуар и сбил 29-летнюю девушку. С места ДТП водитель скрылся. Девушку доставили в городскую больницу №1, серьезных травм у нее не обнаружено.
Водителя задержали в ходе розыскных мероприятий. Им оказался 20-летний житель Красной Горы, студент 4-го курса БГУ.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
10 Февраля, 2017
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