В Брянске студент БГУ на Ford сбил девушку и скрылся

В Брянске четверокурсник БГУ за рулем Ford Focus сбил на тротуаре 29-летнюю девушку и скрылся.

ДТП произошло 9 февраля около 18.47 у дома № №1/4 по улице Бежицкой, сообщили в ГИБДД Брянска. Автомобилист ехал от улицы Дуки к улице Евдокимова. Совершая обгон, он выехал на встречную полосу и во избежание столкновения со встречной машиной повернул налево, во двор дома.

Затем, не справившись с управлением, он выехал на тротуар и сбил 29-летнюю девушку. С места ДТП водитель скрылся. Девушку доставили в городскую больницу №1, серьезных травм у нее не обнаружено.

Водителя задержали в ходе розыскных мероприятий. Им оказался 20-летний житель Красной Горы, студент 4-го курса БГУ.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.