В Клинцах 56-летний мужчина погиб при ночном пожаре

56-летний мужчина погиб при ночном пожаре в частном доме по улице Плющенко в Клинцах.

О пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 4.13. По информации ГУ МЧС по Брянской области, уже спустя четыре минуты пожарные прибыли на место вызова. По всей площади горела крыша дома. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.

Пожар потушили спустя полчаса – в 4.46. Спасти жизнь мужчины 1961 года рождения не удалось.