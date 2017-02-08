В Клинцах 56-летний мужчина погиб при ночном пожаре
56-летний мужчина погиб при ночном пожаре в частном доме по улице Плющенко в Клинцах.
О пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили в 4.13. По информации ГУ МЧС по Брянской области, уже спустя четыре минуты пожарные прибыли на место вызова. По всей площади горела крыша дома. Пламя тушили с помощью двух ручных пожарных стволов, работало два звена газодымозащитной службы.
Пожар потушили спустя полчаса – в 4.46. Спасти жизнь мужчины 1961 года рождения не удалось.
Новости регионов
10 Февраля, 2017
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