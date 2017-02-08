Житель Погарского района снял шкуру с бешеной лисы

Схватка с лисой обернулась для жителя Погарского района длительным лечением от бешенства.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, 5 февраля во двор частного дома по улице Новой в селе Гринево забежала лиса и напала на домашнюю птицу. Услышав шум, хозяин выбежал из дома и попытался оттащить лису, схватив ее за хвост. В этот момент лиса укусила его за ногу.

Мужчина убил животное и поместил труп в мешок. На следующий день он сообщил о случившемся в ветеринарную службу.

Специалисты ветеринарной службы, которые приехали, чтобы отобрать материал для исследования на бешенство, обнаружили, что с лисы снята шкура. Поскольку установить местонахождение шкуры не удалось, представители Погарской райветстанции обратились в отделение полиции с заявлением о ее розыске.

Спустя сутки был получен положительный результат на бешенство. При допросе жителя села Гринево полицейские выяснили, где находится шкура, после чего утилизировали ее.

Мужчина проходит курс лечебно-профилактической иммунизации. В Гринево ввели двухмесячный карантин.