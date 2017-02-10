В Брянске ищут угнанный в Калуге «УАЗ»
В брянских группах в соцсетях появилось объявление о розыске угнанного в Калуге «УАЗ Hunter».
Как пишет автор сообщения Ирина Малыгина, машину угнали 8 февраля между 7.20 и 16.40 от завода «Калужский двигатель».
«Район улицы Путейской и заправки «Газпромнефть», был угнан автомобиль «УАЗ Hunter» 2011 года, цвет зеленый металлик, гн к123ус40, особые приметы: задний бампер самодельный из профильного железа с рисунком», – сообщила Ирина Малыгина.
За информацию о местонахождении машины владельцы обещают «достойное вознаграждение». Контактный телефон 8-953-329-75-52.
Новости регионов
12 Февраля, 2017
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