В Брянске ищут угнанный в Калуге «УАЗ»

В брянских группах в соцсетях появилось объявление о розыске угнанного в Калуге «УАЗ Hunter».

Как пишет автор сообщения Ирина Малыгина, машину угнали 8 февраля между 7.20 и 16.40 от завода «Калужский двигатель».

«Район улицы Путейской и заправки «Газпромнефть», был угнан автомобиль «УАЗ Hunter» 2011 года, цвет зеленый металлик, гн к123ус40, особые приметы: задний бампер самодельный из профильного железа с рисунком», – сообщила Ирина Малыгина.

За информацию о местонахождении машины владельцы обещают «достойное вознаграждение». Контактный телефон 8-953-329-75-52.