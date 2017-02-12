В Володарском районе Брянска ночью горела машина

В ночь на 13 февраля горела легковая машина в Володарском районе Брянска.

В 00.38 сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по Брянской области. В 0.47 на место прибыли пожарные расчеты СПСЧ и ПСЧ-3 в составе двух автоцистерн.

Как сообщили в МЧС, горел моторный отсек автомобиля. Возгорание тушили с помощью одного ручного пожарного ствола. В 0.55 машину потушили.

Ни адреса, где произошло ЧП, ни марки машины в МЧС не называют. Причину пожара предстоит установить, отметили в ведомстве.