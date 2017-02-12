В Унече угнали черную «Приору» с оранжевой крышей
В ночь на 12 февраля в Унече угнали «Ладу Приору».
Сообщение об угоне появилось в соцсетях. По словам его автора, угнанная машина – черного цвета с оранжевой крышей, регион 09.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении «Лады Приоры», просят звонить по телефону 8-960-559-00-32.
Также, напомним, в Брянске ищут угнанный Калуге «УАЗ Hunter».
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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