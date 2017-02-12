41-летний брянец обокрал спящую пассажирку поезда Москва – Хабаровск

41-летнего жителя Брянской области задержали по обвинению в краже в поезде Москва – Хабаровск.

Как сообщили в главном управлении на транспорте МВД России, брянец воспользовался тем, что пассажирка поезда уснула и украл у женщины мобильный телефон стоимостью более 3 тысяч рублей.

В отношении жителя Брянской области возбудили уголовное дело по статье «Кража». Также сотрудники транспортной полиции Северо-Западного региона устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям.