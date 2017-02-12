В Брянске водитель 117-й маршрутки протаранил «ВАЗ»

Один человек получил травмы в результате столкновения маршрутного такси № 117 и «ВАЗ-21043» в Брянске.

Авария произошла 12 февраля около 13.35 у дома № 10 по улице Харьковской в Бежицком районе Брянска, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Дятьковского района, следовал не по маршруту, без пассажиров. Двигаясь от улицы XXII Съезда КПСС к улице Брянской Пролетарской Дивизии по второстепенной дороге, он врезался в «ВАЗ», 46-летний водитель которого, житель Жирятинского района, ехал от улицы Ульянова к улице III Интернационала по главной дороге.

В результате ДТП 43-летнюю пассажирку «ВАЗ-21043» доставили в больницу с ушибом грудной клетки справа и ушибом мягких тканей волосистой части головы.