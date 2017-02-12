В Брянске водитель 117-й маршрутки протаранил «ВАЗ»
Один человек получил травмы в результате столкновения маршрутного такси № 117 и «ВАЗ-21043» в Брянске.
Авария произошла 12 февраля около 13.35 у дома № 10 по улице Харьковской в Бежицком районе Брянска, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, житель Дятьковского района, следовал не по маршруту, без пассажиров. Двигаясь от улицы XXII Съезда КПСС к улице Брянской Пролетарской Дивизии по второстепенной дороге, он врезался в «ВАЗ», 46-летний водитель которого, житель Жирятинского района, ехал от улицы Ульянова к улице III Интернационала по главной дороге.
В результате ДТП 43-летнюю пассажирку «ВАЗ-21043» доставили в больницу с ушибом грудной клетки справа и ушибом мягких тканей волосистой части головы.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
|-4
|$59
|€62
Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства рассказал о планах и перспективах.
«Ростелеком» вводит линейку специальных тарифных планов для подключения «Интерактивного ТВ». Стоимость услуги от 210 рублей в месяц.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает планомерную работу по профилактике электротравматизма.
С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция «Внимание, переезд!», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В проведении акции активное участие принимают железнодорожники Брянского региона МЖД. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.