В Брянске пьяный пенсионер сбежал с места ДТП, бросив машину
В Брянске 66-летний водитель Volkswagen Passat скрылся с места ДТП, бросив машину.
Как сообщили в ГИБДД Брянска, авария произошла 12 февраля около 15.10 у дома № 24 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе. Водитель Volkswagen Passat ехал от улицы Красноармейской к улице Фокина. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и протаранил Renault Logan под управлением 33-летнего водителя. После столкновения водитель Volkswagen скрылся, оставив машину.
В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир Renault Logan, воспитанник детского сада «Ивушка». Ребенок находился в детском сиденье сзади слева. Его доставили в Брянскую областную больницу с ушибом мягких тканей головы.
Задержать пенсионера удалось в ходе розыскных мероприятий. На него составили административные материалы за оставление места ДТП и управление автомобилем в состоянии опьянения.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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