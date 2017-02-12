На повороте к «Линии» в Брянске произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла сегодня, 13 февраля, у гипермаркета «Линия» в Фокинском районе Брянска.

Как сообщают очевидцы, перед светофором на повороте к «Линии» на Московском проспекте столкнулись три машины.

В результате Mitsubishi оказался на разделительной полосе. Все три машины получили кузовные повреждения.

Информации о пострадавших пока не поступало.