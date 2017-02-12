На повороте к «Линии» в Брянске произошло массовое ДТП
Массовая авария произошла сегодня, 13 февраля, у гипермаркета «Линия» в Фокинском районе Брянска.
Как сообщают очевидцы, перед светофором на повороте к «Линии» на Московском проспекте столкнулись три машины.
В результате Mitsubishi оказался на разделительной полосе. Все три машины получили кузовные повреждения.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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