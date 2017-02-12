В Брянске пьяный пешеход упал под колеса «Калины»
38-летний мужчина получил травму в результате ДТП в Советском районе Брянска.
12 февраля около 13.50 у дома № 16 по улице Топальской пешеход угодил под колеса «Лады Калины» под управлением 35-летней женщины.
Как сообщили в ГИБДД Брянска, автомобилистка ехала от улицы Луначарского. Мужчина стоял у левого края дороги. Поскользнувшись, он упал под переднее левое колесо машины.
Его госпитализировали в областную больницу с открытым переломом голени. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП пешеход был пьян.
Новости регионов
14 Февраля, 2017
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