В Брянске пьяный пешеход упал под колеса «Калины»

38-летний мужчина получил травму в результате ДТП в Советском районе Брянска.

12 февраля около 13.50 у дома № 16 по улице Топальской пешеход угодил под колеса «Лады Калины» под управлением 35-летней женщины.

Как сообщили в ГИБДД Брянска, автомобилистка ехала от улицы Луначарского. Мужчина стоял у левого края дороги. Поскользнувшись, он упал под переднее левое колесо машины.

Его госпитализировали в областную больницу с открытым переломом голени. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП пешеход был пьян.