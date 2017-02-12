Почепский пенсионер покаялся односельчанину в убийстве собутыльника

62-летний житель деревни Машково Почепского района убил собутыльника и по дороге с места преступления рассказал о случившемся односельчанину.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, убийство произошло 30 ноября 2016 года. Пьяный пенсионер гостил у 53-летнего знакомого. В ходе ссоры он ударил хозяина дома ножом в область груди. Рана оказалась смертельной.

Покидая место преступления, пенсионер встретил односельчанина и рассказал ему об убийстве.

Уголовное дело направлено в суд. Состояние алкогольного опьянения может усугубить вину почепского пенсионера.